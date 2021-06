Stand: 13.06.2021 16:14 Uhr Crivitz: Drei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

An der B321 in Neu Ruthenbeck bei Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Laut Polizei wurden drei Menschen verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Das Gebäude brenne in voller Ausdehnung, hieß es. | 13.06.2021 16:13