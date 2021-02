Stand: 10.02.2021 07:47 Uhr Crivitz: Betrunkener Unfallfahrer flüchtet zweimal

In der Nähe von Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und durch einen Zaun gerutscht. Der Mann flüchtete rückwärts von dem Grundstück. Die Polizei fand das Auto später bei Zapel auf einem Acker. In der Nähe des Unfallorts lag zudem ein Karton mit 100 Stangen unversteuerte Zigaretten. Der Unfallfahrer war betrunken und hatte keinen Führerschein, sagte ein Polizeisprecher. | 10.02.2021 07:46