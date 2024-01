Stand: 18.01.2024 09:20 Uhr Crivitz: 100.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß von LKW und Auto

In Crivitz ist am Mittwoch ein mit Holz beladener LKW mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei heute mitteilte, passierte der Unfall auf einer Kreuzung der B321. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 39-jährige Autofahrer die Vorfahrt des LKW. Beide Fahrer waren allein in ihren Fahrzeugen und seien leicht verletzt worden. Sie wurden in das Crivitzer Krankenhaus gebracht. Die B321 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden, der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

