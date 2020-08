Stand: 06.08.2020 17:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Countdown für Hanse Sail 2021 gestartet

Im Rostocker Stadthafen ist am Donnerstagnachmittag der Countdown für die 30. Hanse Sail im kommenden Jahr gestartet. Eine Ausstellung zeigt dort die schönsten Momente der vergangenen 29 Veranstaltungen. 37 Collagen wurden dafür auf Bauzäune vor dem Hanse Sail Büro drapiert. Anlässlich des Countdowns legte außerdem ein gutes Dutzend Boote und Traditionsschiffe im Stadthafen an. Am Nachmittag lief zudem ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Interviews zur Geschichte der Hanse Sail - moderiert von NDR 1 Radio MV Moderator Ralf Markert.

Kleiner Ersatz für ausgefallene Hanse Sail

Ursprünglich hätte die 30. Hanse Sail am 06. August eröffnet werden sollen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen musste die traditionelle Großveranstaltung jedoch in diesem Jahr abgesagt werden. Der Countdown, die Ausstellung und das Bühnenprogramm sollen einen kleinen Ersatz bieten und die Vorfreude bis zum nächsten Jahr erhalten. Für die Aktion haben sich rund 70 ehrenamtliche Mitglieder des Hanse-Sail-Vereins engagiert.

