Coronavirus: Verdachtsfall in Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Verdachtsfall mit dem Coranovirus. Ein junger Mann hat sich nach einer China-Reise mit Erkältungssymptomen im Uniklinikum Greifswald vorgestellt, wie ein Sprecher des Universitätsklinikums Greifswald am Donnerstag mitteilte.

Testergebnisse frühestens am Abend

Der Patient hat den Angaben zufolge bislang nur leichtes Fieber und andere Erkältungssymptome. Weil er aber in China gewesen ist, wird er nach den geltenden Richtlinien formal als Verdachtsfall behandelt. Das heißt, er ist trotz seines guten Gesundheitszustandes isoliert und stationär aufgenommen worden. Die entsprechenden Proben für einen Test auf das Coronavirus sind an das Nationale Referenzzentrum nach Berlin geschickt worden, Ergebnisse werden frühestens am Abend erwartet.

Weitere Patientenprobe aus Wolgast wird geprüft

Auch am Kreiskrankenhaus Wolgast hat sich ein Patient mit der Sorge vorgestellt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Obwohl erste Erkenntnisse dagegen sprechen, würden auch dessen Proben im Referenzzentrum untersucht, so das Uniklinikum in Greifswald. Trotz dieser Verdachtsfälle habe sich die Lagebeurteilung im Blick auf das Coronavirus nicht verändert, so das Uniklinikum in Greifswald.

