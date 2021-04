Stand: 10.03.2020 16:12 Uhr Coronavirus: Land plant neun Testzentren

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern reagiert auf die steigende Zahl von Corona-Erkrankungen und die zunehmende Belastung der Hausärzte. Nach Informationen des NDR sollen in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern neun sogenannte Abstrichzentren für Coronavirus-Tests entstehen. Standorte sind teilweise die Gesundheitsämter in den Landkreisen und in Schwerin sowie an den Universitätskliniken in Rostock und Greifswald.

Standorte der Testzentren Bützow

Pasewalk

Stralsund

Bergen auf Rügen (geplant)

Ribnitz-Damgarten (geplant)

Schwerin

Ludwigslust

Neustrelitz

Grevesmühlen

Parchim

ein weiteres Testzentrum (Ort geheim)



Universitätsmedizin

Rostock

Greifswald

(Quelle: Gesundheitsministerium MV) (Ort geheim)(Quelle: Gesundheitsministerium MV)

Bei Verdacht Hausarzt anrufen

Zweier-Teams nehmen dann zentral Rachenabstriche als Proben für die Virustests. Dieses Verfahren soll die Ansteckungsgefahr in den Krankenhäusern und Arztpraxen verringern, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Die Teams bestehen aus Medizinstudenten, die jetzt geschult würden. Glawe sagte, mögliche Erkrankte sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden. Wenn der Verdachtsfall begründet sei, werde der Patient auf Weisung des Arztes an ein Abstrichzentrum verwiesen. Das Ergebnis werde dem Hausarzt mitgeteilt, der den Patienten informiere.

Bürgertelefone zum Coronavirus Zentrale Hotline des Wirtschafts- und Gesundheitsministeriums:

(0385) 588 - 5888

Mo. bis Do. 9 - 12 Uhr / 13 - 15 Uhr sowie Fr. 9 - 12 Uhr



Hotlines des Sozialministeriums:

(0385) 588 - 1999-7 und (0385) 588 - 19999 für Fragen rund um Krippen, Kindergärten, Horte und Kindertagespflegestellen

(0385) 588 - 19995 und (0385) 588 - 19997 für Fragen zu Pflege- und sozialen Einrichtungen

Mo. - Fr. 9 bis 18 Uhr



Hotline vom Kinderschutzbund für gestresste Eltern:

(0385) 479 - 1570

Mo. - Fr. 14 bis 17 Uhr



Seelsorge-Hotline der Nordkirche für Alte und Kranke:

(0800) 454 0106

täglich 14 bis 18 Uhr



Hotline des Landwirtschaftsministerium:

(0385) 588 - 6599

Mo. - Fr. 8 bis 17 Uhr



Gesundheitsamt Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

(0395) 57087 - 5330



Landkreis Vorpommern-Greifswald:

(03834) 8760 - 2300

Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. + So. 9 - 12 Uhr



Landkreis Vorpommern-Rügen:

(03831) 357 - 1000

E-Mail: corona-fragen@lk-vr.de



Landkreis Nordwestmecklenburg:

(03841) 3040 - 3000

Mo. bis Do. 9 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr sowie Fr. 9 - 12 Uhr



Landeshauptstadt Schwerin:

(0385) 545 - 3333

Mo. bis Do. 8 - 16 Uhr sowie Fr. 8 - 12 Uhr



Landkreis Rostock:

(03843) 7556 - 9999

Von 7 bis 22 Uhr geschaltet



Landkreis Ludwigslust-Parchim:

(03871) 722 - 8800

Mo. bis Do. 8 -12 Uhr/13 - 16 Uhr sowie Fr. 8 - 13 Uhr, Sa. und So. 9 - 16 Uhr

Minister beraten über wirtschaftliche Folgen

Der Minister verwies erneut auf das Informationsangebot des Robert-Koch-Instituts und seines Ministeriums im Internet. Außerdem sei weiter eine Hotline des Ministeriums geschaltet. Am Dienstag hat sich erneut das Kabinett in Schwerin mit der Lage befasst. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Stefan Rudolph (CDU), wird die Ministerrunde über aktuelle Entwicklungen informieren. Er vertritt seinen Ressortchef Glawe, der als Wirtschaftsminister in Berlin an einem Treffen seiner Länderkollegen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teilnimmt - es geht um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus.

In Mecklenburg-Vorpommern waren den Gesundheitsbehörden bis Montag zehn Corona-Erkrankungen bekannt. In Nordrhein-Westfalen sind am Montag erstmals in Deutschland zwei Patienten an der Infektion gestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.03.2020 | 14:00 Uhr