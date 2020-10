Stand: 08.10.2020 11:24 Uhr Corona und Schule in MV nach den Herbstferien: Das ist wichtig

Die Corona-bedingten Hygieneregeln für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern nach den Oktoberferien (5. bis 10. Oktober) sind verschärft worden. Das müssen Lehrer, Eltern und Schüler beachten.

Wie sind die Vorschriften für das Lüften der Klassenräume?

Die Klassenzimmer müssen regelmäßig in kurzen Intervallen auch während des Unterrichts gelüftet werden - und zwar im 20-Minuten-Abstand jeweils drei bis fünf Minuten lang. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden. Während des Lüftens sollen die Schüler im Raum bleiben. In den Pausen, wenn die Schüler nicht mehr auf ihren Plätzen sind, soll quergelüftet werden - also mit Durchzug bei geöffneter Tür.

Was hat es mit den Auskunftszetteln über Urlaubsorte auf sich?

Eltern haben von den Schulen einen Zettel bekommen, auf dem sie Auskunft geben sollen, ob sie mit ihren Kindern die Ferien in einem Risikogebiet verbracht haben und ob sie derzeit alle gesund sind. Diese Formulare müssen am ersten Schultag nach den Herbstferien unbedingt ausgefüllt und unterschrieben zur Schule mitgebracht werden. Wer ohne Zettel erscheint, darf nicht in die Schule. In vielen Schulen sollen die Zettel schon am Eingang oder in bestimmten Räumen geprüft werden - noch vor Unterrichtsbeginn.

Was ist nach einem Urlaub in einem Risikogebiet zu beachten?

Die verschärften Regeln zielen darauf ab, Reiserückkehrer aus Risikogebieten gar nicht erst in die Schulen zu lassen. Das Bildungsministerium empfiehlt, von Reisen in solche Gebiete abzusehen. Weil täglich neue Regionen zum Risikogebiet werden können, gilt eine automatische Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten.

Dürfen Kinder mit Fieber zur Schule?

Schulkinder mit Fieber sollen unbedingt zu Hause bleiben.

Wie läuft das Fiebermess-Pilotprojekt an ausgewählten Schulen ab?

An den teilnehmenden Schulen - je eine pro Landkreis und kreisfreier Stadt - gibt es kontaktlos messende beziehungsweise an der Wand hängende Fieberthermometer. Diese messen die Temperatur der Kinder. Mit dem Projekt soll getestet werden, ob sich anhand der Messungen größere Infektionsgeschehen an Schulen schon frühzeitig verhindern lassen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.10.2020 | 06:15 Uhr