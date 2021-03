Corona und Lockdown: MV-Wirtschaft bricht 2020 um 3,2 Prozent ein Stand: 30.03.2021 12:53 Uhr Corona-Pandemie und Lockdown haben der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns den größten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Bestehen des Landes beschert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrug das Minus im vergangenen Jahr 3,2 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank nach Angaben der Statisitker auf rund 46 Milliarden Euro. Nicht einmal die Finanzkrise hatte im Jahr 2009 zu einem so deutlichen Einbruch der Wirtschaftsleistung im Bundesland geführt wie jetzt die Corona-Pandemie. Dabei hat die Pandemie in fast allen Bereichen der Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Bruttowertschöpfung um 5 Prozent, im Dienstleistungsbereich waren es 3,5 Prozent - negativ war dabei vor allem die Entwicklung im Handel, Verkehr sowie im Gastgewerbe.

Deutschlandweit sinkt BIP um 4,9 Prozent

Nur im Bereich der Land- und Forstwirtschaft war die Entwicklung dagegen positiv, auch im Baugewerbe gab es ein kleines Plus. Deutschlandweit ist das Bruttoinlandsprodukt um 4,9 Prozent gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Wert aller Dienste und Güter an, die innerhalb eines Jahres in einem Land oder einem Bundesland erwirtschaftet werden.

