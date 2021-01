Corona in Seniorenpflege in Lübz: Fast 150 Fälle und 22 Tote Stand: 23.01.2021 09:52 Uhr Seit dem Corona-Ausbruch in einem Altenpflegeheim in Lübz vor vier Wochen sind dort 22 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt haben sich knapp 150 Menschen im "Haus am Freistrom" angesteckt, darunter Bewohner und Mitarbeiter.

Vor rund einem Monat wurden dort die ersten Fälle gemeldet. Zu Weihnachten waren es zunächst fünf, dann stieg die Zahl sprunghaft an - bis Ende des vergangenen Jahres hatten sich insgesamt 88 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Mittlerweile sind es insgesamt 149 Fälle, am Freitag kamen zwei hinzu. Bisher sind in der Einrichtung 22 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Seniorenheim Lübz: Keine Besucher, keine neuen Bewohner

Die Heimleitung konnte sich den Ausbruch nicht erklären. Sie schloss die Einrichtung nach Weihnachten bis auf Weiteres für Besucher und nimmt auch keine neuen Bewohner auf. Auch im Ludwig-Daneel-Haus in Ludwigslust gibt es einen Corona-Ausbruch: hier haben sich 41 Bewohner und 17 Mitarbeiter infiziert, zwei von ihnen wurden am Freitag positiv getestet. Ebenfalls betroffen sind zwei Einrichtungen in Sternberg - zehn Fälle sind es im DRK-Pflegeheim und vier im Seniorenzentrum.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

