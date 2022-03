Corona in MV: Landtag kommt zur Sondersitzung zusammen Stand: 24.03.2022 06:55 Uhr Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 27. April verlängern. Auf einer Sondersitzung des Landtags sollen dazu heute die nötigen Beschlüsse gefasst werden.

Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern kommt am Vormittag erneut zu einer Sondersitzung zusammen und berät die Corona-Lage. Wegen anhaltend hohen Ansteckungszahlen und einer angespannten Lage in den Krankenhäusern will die Landesregierung die Maßnahmen bis Ende April verlängern.

Verlängerung bis 27. April

Die Gesundheitsämter im Land haben am Mittwoch mit mehr als 9.100 neuen Ansteckungen ein weiteren Höchstwert - die Politik sieht sich in Zugzwang. Die erneute Corona-Sondersitzung gilt dabei als nötige Formsache. Denn nach dem neuen Infektionsschutz-Gesetz muss der Landtag Corona-Maßnahmen beschließen. Auf Vorschlag der Landesregierung sollen alle Landkreise und die Städte Rostock und Schwerin zu sogenannten Hotspots erklären werden, womit die bisher bis zum 2. April befristeten Maßnahmen im ganzen Land bis zum 27. April verlängert werden. Dazu gehört die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurant- oder Frisörbesuchen.

Wegfall von 3G in Gastronomie zu Ostern

Nach Kritik aus der Wirtschaft ist am Mittwochabend ein Kompromiss ausgehandelt worden. Zu Ostern soll die 3G-Regelung in der Gastronomie wegfallen, um Nachteile im Wettbewerb mit Schleswig-Holstein zu vermeiden.

