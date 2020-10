Corona in MV: Landtag beschließt Rekord-Neuverschuldung Stand: 28.10.2020 15:39 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will 2,15 Milliarden Euro Kredite aufnehmen, um die Folgen der Corona-Krise in diesem und im nächsten Jahr abzufedern.

Das Parlament überwies den entsprechenden Gesetzentwurf einstimmig zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Schon zu Beginn der Pandemie hatte das Land mit 700 Millionen Euro neuen Schulden Corona-Hilfen finanziert. Mit 12,2 Milliarden Euro erreicht der Schuldenberg des Landes nun einen neuem Höchststand. Die Landesregierung will die neuen Schulden bis zum Jahr 2045 tilgen, es bleibe, so Finanzminister Meyer, bei einer seriösen Finanzpolitik.

Linke findet Investitionen überfällig, AfD warnt vor Folgen

Nach Ansicht der Landesregierung darf nicht gegen die Krise angespart werden: Investitionen in die Digitalisierung, die Bildung und die medizinische Versorgung seien wichtig. Damit sieht sich die oppositionelle Linke bestätigt und meint, die Maßnahmen hätten schon früher - vor der Corona-Krise - kommen müssen. Die AfD warnt vor den Folgen der Investitionen auf Pump. Die Landesregierung nutze die Pandemie als Vorwand, um von Versäumnissen der vergangen Jahre abzulenken.

Abstimmung über Medienstaatsvertrag

Außerdem hat der Landtag als letztes Bundesland über dem Medienstaatsvertrag zugestimmt. Dieser soll den seit 1991 geltenden Rundfunkstaatsvertrag ersetzen, der die Regeln für den Rundfunk festlegt. Erstmals gilt er auch für Online-Plattformen wie Smart-TVs, also TV-Geräte mit Internetzugang und Benutzeroberflächen, sowie für soziale Medien und Plattformen wie Suchmaschinen, die Medieninhalte bereitstellen, sie aber nicht selbst produzieren.

