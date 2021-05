Corona in MV: Kitas und Schulen öffnen am 17. Mai Stand: 11.05.2021 21:38 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern öffnen die Kitas und die Schulen wieder am 17. Mai. Das ist eines der Ergebnisse des MV-Gipfels. Über Ergebnisse berichten wir hier im Livestream.

In Mecklenburg-Vorpommern werden die Kitas und die Schulen am 17. Mai wieder öffnen. Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach dem MV-Gipfel am Dienstagabend mitgeteilt. Die Gastronomie soll am Pfingstsonntag wieder Gäste empfangen dürfen. Am Dienstag nach Pfingsten können der Einzelhandel und die körpernahen Dienstleistungen die Türen wieder aufschließen. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienwohnungsbesitzer dürfen vom 7. Juni an wieder einheimisch und vom 14. Juni an auch auswärtige Gäste empfangen. Auch Kinder seien in Mecklenburg-Vorpommern natürlich willkommen, sagte Schwesig.

Alle Schritte im ganzen Land

Laut Schwesig sollen die Lockerungen jeweils im ganzen Land gelten. Ziel der Landesregierung sei es, bis zum 20. Juni eine Impfquote von 50 Prozent zu erreichen. Dann sei man auf der sicheren Seite um weiter zu öffnen, so Schwesig. Dies sei früher nicht möglich, da nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehe. Derzeit liegt die Impfquote bei etwa 35 Prozent.

