Corona in MV: Kabinett berät über weitere Lockerungen Stand: 08.06.2021 04:48 Uhr Die rot-schwarze Landesregierung berät heute über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Weil der Inzidenz-Wert bei mittlerweile 8,7 liegt, sollen beschlossene Lockerungsschritte vorgezogen werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht im Wort. In der vergangenen Woche hatte sie erklärt, wenn die Corona-Zahlen sinken, wird es schneller Lockerungen gegeben. Die Inzidenz ist jetzt stabil einstellig. Bundesweit hat Mecklenburg-Vorpommern den niedrigsten Wert. Deshalb soll es Erleichterungen geben. Denkbar ist vieles, auf einzelne Maßnahmen wollte sich die rot-schwarze Koalition im Vorfeld nicht festlegen. Im Fokus stehen sehr wahrscheinlich Lockerungen, die bislang für den 21. Juni vorgesehen sind. So könnten Zuschauer bei Sportwettkämpfen wieder zugelassen werden. Bisher durften nur Hansa Rostock und Empor Rostock vor Publikum spielen.

Größere Familienfeiern denkbar

Wahrscheinlich ist, dass Familienfeiern in Gaststätten bald im größeren Kreis - mit 60 statt 30 Personen - möglich sind. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Das geltende Tanzverbot soll noch einmal besprochen werden. Lockerungen bei der Testpflicht sind ebenso im Gespräch wie ein Wegfall der Maskenpflicht an Schulen. Auch Kinos könnten möglicherweise vorzeitig öffnen. Bisher müssen sie bis zum 21. Juni geschlossen bleiben. Über Entscheidungen will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am frühen Nachmittag informieren. NDR MV Live berichtet am Nachmittag und ordnet die Beschlüsse ein.

Vorbild Landkreis Vorpommern-Rügen?

Als Vorbild könnte der Landkreis Vorpommern-Rügen dienen. Landrat Stefan Kerth (SPD) hatte aufgrund der schon seit Längerem einstelligen Sieben-Tage-Inzidenz dort in der vergangenen Woche eine Reihe von Lockerungen durchgesetzt. In Vorpommern-Rügen sind seit Sonnabend Veranstaltungen mit maximal 600 Personen draußen und 200 Personen drinnen möglich. Im Rest des Landes ist dies bislang erst ab dem 21. Juni vorgesehen. In Vorpommern-Rügen sind auch schon die Einschränkungen für Indoor-Spielplätze und den Besuch von Schwimm- und Spaßbädern aufgehoben worden. Der Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport ist ebenfalls wieder uneingeschränkt möglich.

