Corona in MV: Auch Krankenhauspersonal teils infiziert oder in Quarantäne Stand: 10.12.2020 07:58 Uhr Die Corona-Zahlen sind auch heute bundesweit auf einen neuen Höchstwert gestiegen, trotz aktueller Maßnahmen im sogenannten Lockdown Light. Vor allem die Krankenhäuser in den Ballungszentren spüren die Mehrbelastung.

Wenn zum Beispiel ein Pfleger in Quarantäne muss, weil er als Verdachtsfall gilt, dann müssen die Aufgaben von anderen Kollegen übernommen werden. Die Arbeitsbelastung steigt für alle auf der Station. Und die Belastung ist ohnehin hoch: In Neubrandenburg gibt es 22 Covid-Patienten, sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation mit schwerem Verlauf. Nur ein Bett ist auf der Corona-Station noch frei. In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es 703 Intensivbetten, nicht nur für Corona-Patienten. Am Mittwoch wurden 45 Covid-Erkrankte auf den Intensivstationen behandelt, 14 davon beatmet - das sagen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Etwas mehr als 20 Prozent der Betten auf den Intensivstationen im Land sind noch frei.

Auch Pflegepersonal infiziert sich mit Corona

Auch beim Pflegepersonal gibt es immer wieder Corona-Verdachtsfälle oder -Infektionen. 40 Mitarbeiter der Schweriner Helios Kliniken sind aktuell in Quarantäne, bei 10 von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Auf der Intensivstation in Neubrandenburg gab es vor zwei Wochen einen Corona-Ausbruch beim Pflegepersonal. Dort werden jetzt vorrübergehend Kräfte aus anderen Bereichen des Krankenhauses eingesetzt. Das wirkt sich im ganzen Krankenhausalltag aus.

Niedrigste Quarantäne-Zahl beim Personal an Unimedizin Rostock

In der Sana Hanse-Klinik in Wismar sind nach Angaben eines Sprechers 17 Angestellte in Quarantäne - wer kann, macht da jetzt Home-Office. Und auch am Klinikum der Uni Greifswald ist nach Angaben der Leitung „eine niedrige zweistellige Zahl in Quarantäne“. Den Hauptbetrieb gefährde das zwar nicht, aber zum Teil werden nicht notwendige Operationen und Behandlungen bereits jetzt verschoben, um handlungsfähig zu bleiben. An der Universitätsmedizin Rostock sind aktuell zwei Krankenhausangestellte in Quarantäne, das ist landesweit die niedrigste Zahl. Dort ist der Betrieb aktuell nicht eingeschränkt.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.12.2020 | 17:40 Uhr