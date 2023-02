Corona in MV: Ab Sonntag keine Isolationspflicht mehr Stand: 11.02.2023 13:26 Uhr Die neue Corona-Landesverordnung tritt am 12. Februar in Kraft und damit das Ende der Isolationspflicht. Erst vor einer Woche hatte die Landesregierung dies in ihrer Kabinettssitzung beschlossen.

Bisher mussten sich Corona-Infizierte in Mecklenburg-Vorpommern mindestens fünf Tage lang absondern. Erst nach zwei Tagen ohne Symptome konnten sie wieder unter Menschen gehen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleiben die Isolationsregelungen zum Schutz der vulnerablen Gruppen aber bestehen.

Gesundheitsministerin Drese: Corona-Lage habe sich verändert

Die Isolationspflicht für Infizierte könne deshalb zum 12. Februar 2023 aufgehoben werden, weil die Corona-Lage sich inzwischen verändert habe - “aufgrund der Verfügbarkeit wirksamer Impfstoffe und Arzneien sowie durch den hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung”, so Gesundheitsministerin Drese (SPD). Sie appelliert aber weiter an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: „Wer krank ist, sollte dennoch zuhause bleiben“.

Das Ende der Isolationspflicht folgt somit unmittelbar auf das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn - diese wurde mit dem 2. Februar 2023 aufgehoben.

Diese Corona-Regelungen gelten weiterhin

Da das bundesweite Infektionsschutzgesetz (IfSG) noch bis zum 7. April 2023 Bestand hat, gelten bis dahin auch in MV noch folgende Corona-Schutzmaßnahmen:

Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen müssen ihrem Arbeitgeber nach einem positiven Corona-Tes vor Wiederaufnahme ihrer Arbeit einen negativen Test-Nachweis (Schnelltest oder PCR) vorlegen

Vollständig geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher brauchen vor Betreten eines Krankenhauses keinen Test auf das Corona-Virus vorweisen. Es sei denn, sie weisen typische Symptome auf (zum Beispiel Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) oder bei ihnen wurde in den letzten fünf Tagen vor dem Besuch einer Einrichtung eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen

FFP2-Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe

FFP2-Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten und Besucherinnen und Besucher in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen usw. (Beschäftigte dieser Einrichtungen in MV sind hingegen nicht dazu verpflichtet eine Maske zu tragen)

medizinische und pflegerischen Einrichtungen können im Einzelfall weitergehende Schutzmaßnahmen treffen

