Corona in MV: 974 Neuinfektionen - drei weitere Todesfälle Stand: 04.05.2022 17:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Dienstag 974 neue Corona-Infektionen registriert. 30 Covid-Patienten wurden landesweit auf Intensivstationen behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 400,7. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,9.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Dienstag um 974 Fälle gestiegen (Stand: Mittwoch 15:31 Uhr). Das sind 494 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 2.167 (+3).

Den Angaben des LAGuS zufolge wurden mit Stand Mittwoch im Nordosten bislang 3.364.712 Impfdosen verabreicht. Demnach sind 1.211.837 Menschen mindestens einmal geimpft worden und damit teilimmunisiert (Impfquote 75,2 Prozent). Grundimmunisiert, also doppelt geimpft oder genesen und geimpft, sind 1.195.444 Menschen (Impfquote 74,2 Prozent). 927.122 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote 57,6 Prozent).

Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,9

Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, leigt bei 2,9 (-0,3). Nach Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums werden landesweit 316 (-19) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt. Von ihnen liegen laut LAGuS 30 (-3) auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister (Stand: Mittwoch 17:05 Uhr) werden 13 (+-0) Patienten invasiv beatmet.

Höchste Hospitalisierungs-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz hat mit Stand Mittwoch Ludwigslust-Parchim mit 5,7. Es folgen Vorpommern-Rügen mit 3,1, der Landkreis Rostock mit 2,8, die Mecklenburgische Seenplatte mit 2,7, Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg mit je 2,5, Schwerin mit 2,1 und die Stadt Rostock mit 1,0.

Neuinfektions-Inzidenz landesweit bei 400,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag am Mittwoch landesweit bei 400,7 (-31,1). Den höchsten Wert hatte Nordwestmecklenburg mit 558,3, den niedrigsten die Mecklenburgische Seenplatte mit 301,5. Die meisten Neuinfizierten meldete Ludwigslust-Parchim mit 164. Es folgen die Mecklenburgische Seenplatte (141), Nordwestmecklenburg (136), der Landkreis Rostock (130), die Stadt Rostock (122), Vorpommern-Rügen (111), Vorpommern-Greifswald (91) und Schwerin (79).

42 Corona-Geschehen in Altenheimen

Zur Corona-Situation unter Kindern und Jugendlichen veröffentlicht das LAGuS einen Lagebericht, der nach Altersgruppen aufgeteilt ist. Laut dem Bericht vom Mittwoch gab es landesweit 73 neue Infektionen bei den 0- bis 5-Jährigen, die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag in dieser Gruppe bei 269. In der Gruppe der 6- bis 11-Jährigen gab es 131 Neuinfektionen, die Inzidenz lag bei 433. Zudem hatten sich 129 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren laut LAGuS in Mecklenburg-Vorpommern infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Gruppe lag bei 606. Regionaler Spitzenreiter war die Gruppe der 12- bis 17-Jährigen im Landkreis Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 968.



Aus den Altenpflege-Einrichtungen meldete das LAGuS am Mittwoch 42 aktive Infektionsgeschehen (+1). Betroffen waren 737 Bewohner (+3) und 316 Mitarbeitende (+5).

