Corona in MV: 467 Neuinfektionen - zehn weitere Todesfälle Stand: 03.01.2022 17:39 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Sonntag 467 neue Corona-Infektionen registriert. 93 Prozent der für Corona-Patienten vorgesehenen Intensivbetten sind landesweit belegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf 284,3. Die Landes-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 8,2 - seit Montag gilt die Corona-Ampelstufe "orange".

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Sonntag um 467 Fälle gestiegen (Stand: Montag 16:52 Uhr). Das sind 107 Fälle mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 1.489 (+10). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist allerdings während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen, sodass die ausgewiesenen Daten unter Umständen ein unvollständiges Bild ergeben können.

Den Angaben des LAGuS zufolge wurden mit Stand Montag im Nordosten bislang 2.782.581 Impfdosen verabreicht. Demnach sind 1.162.103 Menschen mindestens einmal geimpft worden (Impfquote 72,1 Prozent). Vollständig geimpft sind 1.121.013 Menschen (Impfquote 69,6 Prozent). 564.906 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote 35,1 Prozent).

Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 8,2 - Lockerungen im Westen von MV

Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, liegt bei 8,2 (+0,9). Wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte, gelten von Montag an (3. Januar) die Corona-Schutzmaßnahmen der Stufe "orange", weil die Hopspitalisierungsinzidenz landesweit fünf Tage in Folge unter 9 lag. Deshalb treten in Regionen, die ihrerseits nicht höher als "orange" eingestuft werden - derzeit sind dies Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Schwerin - einige Lockerungen in Kraft.

Nach Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums werden landesweit derzeit 317 (+12) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt, von ihnen liegen laut LAGuS 93 (+6) auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister (Stand: Montag 17:05 Uhr) werden 45 (-1) Patienten invasiv beatmet.

Hospitalisierungs-Inzidenz an der Mecklenburgischen Seenplatte am höchsten

Die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz hat der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 15,1. Es folgen der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 11,0, Vorpommern-Rügen mit 8,0 und der Landkreis Rostock mit 7,8. Schwerin meldet 7,3, der Landkreis Ludwigslust-Parchim 5,7, der Kreis Nordwestmecklenburg 4,4 und die Hansestadt Rostock 2,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern nur noch ein Nebenkriterium für die Festlegung der Corona-Schutzmaßnahmen. Sie steigt auf 284,3 (+8,0). Den höchsten Neuinfektions-Inzidenzwert hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 354,2, den niedrigsten hat Schwerin mit 169,4. Die Inzindenz getrennt nach Geimpften und Ungeimpften weist das LAGuS nicht mehr aus, weil es aufgrund verspätet übermittelter Daten zu "unvollständigen Darstellungen" kommen würde. Zudem nahm das LAGuS weitere Änderungen am Lagebericht und der Stufenkarte vor.

230 Neuinfektionen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte

Die meisten Neuinfizierten meldet der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 230, gefolgt von der Stadt Rostock (56), Vorpommern-Greifswald (50), dem Landkreis Rostock (33), Vorpommern-Rügen (30), Ludwigslust-Parchim (27), Schwerin (22) und Nordwestmecklenburg (19).

15 aktive Infektionsgeschehen in Schulen, 14 in Kitas

Das LAGuS veröffentlicht unter der Woche auch Zahlen zur Lage in den Schulen und in den Kitas sowie in den Altenheimen. Demnach gab es bei den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand Montag 15 aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind 31 Schüler und 2 Lehrkräfte beziehungsweise Mitarbeiter. Bei den Kitas und Horten meldete das LAGuS in 14 Einrichtungen aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind 19 Kinder und 12 Mitarbeiter. Aus den Altenpflegeeinrichtungen meldete das LAGuS am Montag 11 aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind 47 Bewohner und 29 Mitarbeiter.

Fast 40 Prozent aller Norddeutschen waren zum Jahresende 2021 geboostert. Die Zahl der wöchentlichen Erstimpfungen hatte sich Mitte November mehr als verdoppelt, seitdem stagniert sie allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der NDR stellt wöchentlich dar, wie sich das Tempo von Erst- Zweit- und Booster-Impfungen in den norddeutschen Bundesländern entwickelt.

