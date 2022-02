Corona in MV: 1.870 Neuinfektionen - zehn weitere Todesfälle Stand: 21.02.2022 16:49 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Sonntag 1.870 neue Corona-Infektionen registriert. 68 Covid-Patienten werden landesweit auf Intensivstationen behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 1.398,1, die Landes-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 9,7. Die landesweite Corona-Ampel steht weiter auf "rot".

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Sonntag um 1.870 Fälle gestiegen (Stand: Montag 16:14 Uhr). Das sind 204 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle stieg um zehn auf 1.733.

Den Angaben des LAGuS zufolge wurden mit Stand Montag im Nordosten bislang 3.182.660 Impfdosen verabreicht. Demnach sind 1.191.875 Menschen mindestens einmal geimpft worden und damit teilimmunisiert (Impfquote 74,0 Prozent). Grundimmunisiert, also doppelt geimpft, sind 1.183.698 Menschen (Impfquote 73,5 Prozent). 872.936 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote 54,2 Prozent).

Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 9,7

Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, liegt bei 9,7 (+0,6). Die landesweite Corona-Ampel steht weiter auf "rot". Am Montag traten damit verschärfte Maßnahmen in Kraft, Schwimmbäder und Indoor-Spielpätze müssen für den Publikumsverkehr schließen. Nach Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums werden landesweit derzeit 448 (+30) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt. Von ihnen liegen laut LAGuS 68 (+7) auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister (Stand: Montag 14:05 Uhr) werden 37 (+5) Patienten invasiv beatmet.

Höchste Hospitalisierungs-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald

Die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz hat Vorpommern-Greifswald mit 17,8. Es folgen Schwerin mit 11,5, der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 9,3, der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 9,0, die Stadt Rostock mit 8,1, der Landkreis Rostock sowie die Mecklenburgische Seenplatte mit jeweils 7,8 und der Kreis Nordwestmecklenburg mit 5,7.

Neuinfektions-Inzidenz in der Hansestadt Rostock bei 1.695,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern nur noch ein Nebenkriterium für die Festlegung der Corona-Schutzmaßnahmen. Sie sinkt auf 1.398,1 (-15,6). Den höchsten Neuinfektions-Inzidenzwert hat die Hansestadt Rostock mit 1.695,2, den niedrigsten die Mecklenburgische Seenplatte mit 1.192,4. Die Inzidenz getrennt nach Geimpften und Ungeimpften weist das LAGuS nicht mehr aus, weil es aufgrund verspätet übermittelter Daten zu "unvollständigen Darstellungen" kommen würde. Zudem nahm das LAGuS weitere Änderungen am Lagebericht und der Stufenkarte vor.

569 Neuinfektionen in Rostock

Die meisten Neuinfizierten meldet die Stadt Rostock mit 569 neuen Fällen. Es folgen die Mecklenburgische Seenplatte (458), der Landkreis Rostock (182), Schwerin (163), Vorpommern-Rügen (159), Ludwigslust-Parchim (138), Vorpommern-Greifswald (108) sowie Nordwestmecklenburg (93).

Sieben-Tage-Inzidenz bei 6- bis 11-Jährigen in der Hansestadt Rostock bei 4.304

Seit dem 21. Januar veröffentlicht das LAGuS keine gesonderten Schul- und Kitazahlen mehr. Stattdessen gibt es einen Lagebericht, der nach Altersgruppen aufgeteilt ist. Demnach gibt es mit Stand Montag landesweit 54 neue Infektionen bei den 0- bis 5-Jährigen, die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt in dieser Gruppe bei 1.713. In der Gruppe der 6- bis 11-Jährigen gibt es 85 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 2.716. 76 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren haben sich laut LAGuS in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Gruppe liegt bei 2.258. Regionaler Spitzenreiter ist die Gruppe der 6- bis 11-Jährigen in der Hansestadt Rostock mit einer Inzidenz von 4.304.



Aus den Altenpflegeeinrichtungen meldet das LAGuS 43 aktive Infektionsgeschehen (+1). Betroffen sind 469 Bewohner (+11) und 265 Mitarbeiter (+12).

Rund 40 Prozent aller Norddeutschen waren zum Jahresende 2021 geboostert. Die Zahl der wöchentlichen Erstimpfungen hatte sich Mitte November mehr als verdoppelt, seitdem stagniert sie allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der NDR stellt wöchentlich dar, wie sich das Tempo von Erst- Zweit- und Booster-Impfungen in den norddeutschen Bundesländern entwickelt.

