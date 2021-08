Corona feiert mit: Von der Gartenparty zur Disco Stand: 12.08.2021 16:38 Uhr Am vergangenen Wochenende haben in der "Event Arena" - einer Discothek in Spornitz im Landkreis Ludwiglust-Parchim - rund 400 Personen gemeinsam gefeiert.

Tanzveranstaltungen ohne Maske sind seit Anfang Juli in Mecklenburg-Vorpommern wieder möglich - unter Einhaltung der üblichen Corona-Regeln, also nur für Geimpfte, Genesene und Leute mit negativem Test. Am Dienstag ist nun eine Person, die in der Nacht zum Sonntag in dem Spornitzer Club gefeiert hat, positiv auf das Coronavirus getestet worden.

193 Personen haben sich testen lassen, 100 weitere fehlen noch

Daraufhin hatte der Landkreis am Mittwoch für alle Gäste dort, die nicht bereits geimpft oder genesen sind, eine elftägige Quarantäne verordnet. Außerdem wurden alle Besucher aufgefordert, zu einem PCR-Test ins Impfzentrum nach Parchim zu kommen. 193 Personen seien am Donnerstagvormittag gekommen, so der Sprecher des Landkreises. Die Testergebnisse würden aber erst am Freitag feststehen. Damit fehlen aber immer noch etwas mehr als 100 Personen.

Alle ungeimpften Schüler bleiben in Quarantäne - auch bei negativem Test

Diese haben die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder dem Gesundheitsamt testen zu lassen. Fest steht aber: Auch bei einem negativen Testergebnis am Freitag bleiben alle, die nicht geimpft sind, weitere zehn Tage in Quarantäne - diese Zeit wird also nicht verkürzt und alle müssen sich in einer Woche nochmals testen lassen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Inzidenzwerte im Norden steigen weiter In Hamburg kletterte der Wert auf 77,4, in Schleswig-Holstein auf 48,5. Niedersachsen liegt über der 20er-Marke, Mecklenburg-Vorpommern darunter. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Geimpfte Schüler dürfen mit negativem Test zur Schule - Ungeimpfte nicht

An dem entsprechenden Abend waren auch acht Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Crivitz in Spornitz. Laut Aussage des Schulleiters seien drei der betroffenen Schüler bereits geimpft, fünf dagegen nicht. Sie müssen genauso in Quarantäne wie alle anderen Ungeimpften und werden in den kommenden Tagen von Lehrern und Mitschülern mit Schulaufgaben und Unterrichtsstoff versorgt. Den anderen drei wurde geraten, sich testen zu lassen - bei negativem Testergebnis können sie danach wieder in die Schule gehen.

Weitere Schüler positiv getestet

Ein Schüler einer 11. Klasse des Goethe-Gymnasiums Schwerin und ein Schüler des Schweriner Abendgymnasiums wurden positiv getestet, auch sie waren auf der Vereinsfeier der Kleingartenanlage. Aufgrund der Hygienekonzepte wird laut der Stadt keine Quarantäne der betroffenen Klassenstufen angeordnet. Schüler und Lehrer werden in den kommenden Tagen täglich Schnelltests durchführen.

Gäste einer Gartenparty zogen weiter zum Feiern nach Spornitz

Das weitere Vorgehen des Gesundheitsamtes steht zur Zeit noch nicht fest, auch nicht, wie man mit den vorliegenden Daten aus der Luca-App umgehen wird. Auch auf der Vereinsfeier in einer Kleingartenanlage in Schwerin am gleichen Abend mit bis zu 100 Personen haben sich mindestens fünf Gäste angesteckt. Einige der Gartengäste waren im Anschluss auch in Spornitz. Allein im Umfeld der Schweriner Feier wurden nochmal 85 Kontaktpersonen ermittelt, der Verein hatte alle aufgelistet. Diese wurden am Donnerstag getestet, hier stehen die Ergebnisse noch aus.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.08.2021 | 18:05 Uhr