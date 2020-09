Stand: 21.09.2020 05:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona an Rostocker Schule: 15 Infizierte

In Rostock ist die erste Corona-Testreihe an der Hundertwasser-Schule in Lichtenhagen abgeschlossen: Bei 15 Menschen ist eine Infektion nachgewiesen worden, teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit. In fünf weiteren Fällen seien die Ergebnisse allerdings noch unklar - diese Tests sollen heute wiederholt werden. Aufgrund dieser Verdachtsfälle hatte die Stadt zunächst eine höhere Infiziertenzahl bekanntgegeben und diese später nach unten korrigiert.

Geschwister werden getestet

Außerdem sollen heute fünf Geschwisterkinder von positiv getesteten Schülerinnen und Schülern der Hundertwasserschule getestet werden. Es handelt sich um Grundschüler und Kita-Kinder. "Alle Familien mit Kontaktpersonen dieser Kinder wurden mittlerweile informiert. Wer keinen Anruf erhalten hat, muss sich auch keine Sorgen machen", so Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke).

Bockhahn: Cluster ist eingegrenzt

Mit Blick auf das Infektionsgeschehen an der Schule sagte Bockhahn, dass das Cluster nun eingegrenzt sei. "Die angeordneten Maßnahmen waren bisher erfolgreich und werden eine weitere Ausbreitung verhindern." Nach dem Auftreten der ersten Fälle war die Schule am Freitag geschlossen worden.

