Corona: Zwei Schulen bleiben nach den Ferien geschlossen Stand: 09.10.2020 17:18 Uhr Wegen mehrerer positiver Corona-Tests bleiben nach den Ende der Herbstferien am Montag vorerst zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen.

Neben dem Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz bei Pasewalk fällt auch der Unterricht in den Räumen der integrierten Gesamtschule "Vier Tore" in Neubrandenburg aus. Ein Lehrer und drei Schüler sind dort positiv auf Corona getestet worden. Die 520 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrer sollen bis zum 16. Oktober vorsorglich zuhause bleiben. Dies gelte nicht als Quarantäne, sagte eine Sprecherin des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Auch umfangreiche Tests seien bislang nicht geplant. Sämtliche Kontakte der infizierten Schüler und des Lehrers würden von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes überprüft.

450 Schüler in Löcknitz getestet

Nachdem bei zwei Lehrern und fünf Schülern am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz das Corona-Virus nachgewiesen wurde, bleibt die Schule in der kommenden Woche ebenfalls geschlossen. Das sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Froitzheim. Am Donnerstag hatte der Landkreis die Zahl der infizierten Schüler fälschlicherweise noch mit neun angegeben. Grund dafür sei ein "Statistik-Fehler" gewesen, so ein Sprecher des Landkreises. Die rund 450 Schülerinnen und Schüler waren am Freitag nach Jahrgangsstufen gestaffelt in die Schule bestellt worden, um längere Wartezeiten bei den Tests möglichst zu vermeiden. Manche Schüler waren offenbar noch verreist. Bei ihnen sollen die Abstriche zeitnah nachgeholt werden.





