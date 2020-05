Stand: 19.05.2020 06:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Weitere Lockerungen beim Sport geplant

Die Landesregierung will heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf den Weg bringen. Das Kabinett plant, die Corona-Verordnung entsprechend zu ändern. So sollen unter anderem Freizeit- und Breitensport wieder möglich sein. Vom 25. Mai an dürfen in Mecklenburg-Vorpommern Turnhallen, Fitnessstudios sowie Tanz- und Yogastudios wieder öffnen, allerdings unter den auch sonst üblichen Auflagen.

Corona-Lockerungen: Leinen los für Charterboote Nordmagazin - 18.05.2020 19:30 Uhr Die Bootsverleiher an der Mecklenburgischen Seenplatte dürfen nach der Corona-Pause wieder den Betrieb aufnehmen. Noch ist der Andrang auf Flöße und Hausboote jedoch überschaubar.







Lockerungen schneller möglich als geplant

Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren - es gelten die strengen Hygiene-Regeln, so Sportministerin Stefanie Drese (SPD). Es werden zusammen mit dem Landessportbund klare Vorgaben für die Vereine erarbeitet. Die sportlichen Aktivitäten seien schneller als ursprünglich geplant wieder möglich, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen so gering sei, sagte die Ministerin.

Seit Sonntag keine neuen Infektionen im Land

Am Montag hatte Mecklenburg-Vorpommern das erste Mal seit Mitte März keine neuen Fälle gemeldet. Damit gibt es zur Zeit geschätzt 37 bestätigte aktive Infektionen im gesamten Bundesland (Stand Montag, 16 Uhr). Geleitet wird die Kabinettssitzung am Dienstag von Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Er vertritt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Runde trifft sich wie schon zuletzt nicht in der Staatskanzlei, sondern der Rittersaal im Finanzministeriums. Dort können die Abstandsregelungen besser eingehalten werden.

Die Ergebnisse der Beratungen stellt Innenminister Caffier auf der Landespressekonferenz vor. Der NDR überträgt die Veranstaltung ab 13 Uhr live im Stream.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

