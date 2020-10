Corona: Weihnachtsmärkte in Schwerin und Rostock kleiner Stand: 23.10.2020 07:01 Uhr Trotz der Corona-Pandemie soll es in Rostock und Schwerin in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben - allerdings kleiner als sonst. In Städten wie Wismar, Waren und Stralsund stehen die Entscheidungen noch aus.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr deutlich kleiner als sonst. Die Veranstalter reagieren damit auf die Vorgaben in der Corona-Pandemie. Der Weihnachtsmarkt soll deshalb auf fünf sogenannten Inseln aufgebaut werden - verteilt in der Stadt. Diese "Inseln" sollen laut den Veranstaltern abgesperrt werden, nur eine bestimmte Anzahl Menschen darf hinein.

Markt wird bei Inzidenzwert über 50 geschlossen

Sollten sich zu viele Besucher in den"Inseln" versammeln, werde der Bereich geschlossen. Eine zentrale Rolle spiele das Infektionsgeschehen, sagte Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), Senator für Finanzen und Ordnung. Steige der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gelten strengere Hygienemaßnahmen. Werde der kritische Wert von 50 erreicht, werde der Markt laut Landesverordnung geschlossen. Ziel müsse es sein, Enge und Gedränge zu vermeiden.

Einige Entscheidungen stehen noch aus

Ähnlich ist es in Schwerin. Auch dort soll der Markt stattfinden, aber mit deutlich mehr Abstand zwischen den Ständen und insgesamt weniger Anbietern. In Stralsund gibt es bisher noch keine Absage. In Wismar soll eine Entscheidung frühestens am Montag getroffen werden. Auch Waren an der Müritz will kommende Woche entscheiden.

Verbote durch das Land noch möglich

Mehrere kleinere Städte haben hingegen schon Weihnachtsmärkte abgesagt - etwa Penzlin, Feldberg und Ueckermünde etwa. In Neubrandenburg ist eine abgespeckte Variante des Weberglockenmarktes geplant. Das Land kann zudem noch alle Weihnachtsmärkte je nach Entwicklung der Pandemie untersagen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte mögliche Ausgleichszahlungen bereits angekündigt.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Hamburg drohen weitere Einschränkungen Der Senat will auf die hohen Infektionszahlen reagieren. Wieder über 11.000 Neuinfektionen in Deutschland. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.10.2020 | 06:00 Uhr