Corona-Vorzeigestadt Rostock nun mit kritischer Inzidenz Stand: 11.04.2021 07:00 Uhr In Rostock sind die Zeiten niedriger Corona-Infektionszahlen vorbei: Oberbürgermeister Madsen rechnet mit weiter zunehmenden Neuinfektionen und will dann Maßnahmen ergreifen.

Erstmals ist auch in Rostock der Corona-Inzidenzwert auf mehr als 100 gestiegen. Bisher galt die Hansestadt bundesweit als eine Art Vorzeigeort in der Pandemie. Die Rostocker Universität hat sofort reagiert und zunächst für diese Woche alle Präsenzveranstaltungen abgesagt.

OB Madsen: Maßnahmen bei weiter steigenden Zahlen

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) rechnet damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den kommenden Tagen noch weiter steigt - und sobald das passiert, werde er weitere Maßnahmen ergreifen. Erstmal jedoch wolle er den Weg des Rostocker Pilotprojekts weitergehen und konkrete Schritte mit Land und Bund abstimmen. Noch sei das Gesundheitsamt in der Lage, die Kontaktketten zu verfolgen.

Madsen will Zahl aller Tests ermitteln

Es sei nun eine der zentralen Aufgaben festzustellen, wie viele Rostocker derzeit tatsächlich getestet werden. Dabei gehe es vor allem um die frei verfügbaren Schnelltests. "Es wäre interessant zu erfahren, ob es gelingt, mit den Schnelltests mehr Menschen zu ermitteln, die coronapositiv, gleichzeitig aber symptomfrei sind", sagte er. Bei positiven Schnelltests gebe es noch keine verfügbare Datenbasis. "Dabei macht es einen Riesenunterschied, ob an einem Tag 100 oder 1.000 Menschen getestet werden."

Stadt sieht Gründe in Nachmeldungen und hoher Testzahl

Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze liegt der sprunghafte Anstieg auf 108 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an den vielen Nachmeldungen der vergangenen Woche und den vermehrten Tests. Allein am Montag hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales 78 Neuinfektionen in der Stadt registriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.04.2021 | 08:00 Uhr