Corona: Vorpommern-Greifswald schließt mehrere Einrichtungen Stand: 29.10.2020 14:50 Uhr Im Kreis Vorpommern-Greifswald müssen mehrere Schulen und Kitas schließen. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sich zahlreiche Kinder und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt zählt die Kreisverwaltung acht Einrichtungen mit Corona-Fällen. Betroffen ist das Greifengymnasium in Ueckermünde. Dort sind bereits 26 von 36 Lehrern in Quarantäne sowie 20 Prozent der insgesamt 510 Schüler. Für das Gymnasium wurde per Allgemeinverfügung für Freitag die Schließung angeordnet. Das gilt auch für die Grundschule in Jarmen. In Greifswald schließt die Kita Lütt Matten, in Torgelow die Kita Villa Kunterbunt und in Ueckermünde wurde die Schließung der Kita Haffring angeordnet. Wegen Infiziertenfällen sind Schüler der Montessori-Schule in Greifswald und der Haff-Grundschule Ueckermünde in Quarantäne. An der örtlichen Realschule gibt es ebenfalls positiv getestete Personen.

Landkreis ist Corona-Risikogebiet

Weil sich im Kreis Vorpommern-Greifswald innerhalb einer Woche 52,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt haben, gelten dort seit Donnerstag bereits verschärfte Maßnahmen. So dürfen sich in privaten Räumen maximal zehn Menschen aufhalten. Gleiches gilt für Familienfeiern in Gaststätten. Auch im öffentlichen Raum dürfen nur noch maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Hausständen zusammentreffen. Ab 23 Uhr gilt ein Verkaufsverbot für Alkohol. Gaststätten müssen schließen. Auf belebten Plätzen gilt die Maskenpflicht und Veranstaltungen sind auf 100 Personen begrenzt.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

