Stand: 01.12.2020 06:54 Uhr Corona-Verschärfungen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Über die bestehenden Maßnahmen hinaus gelten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wegen der Corona-Pandemie weitere Einschränkungen. Ab Donnerstag werden bis vorerst zum 8. Januar alle beruflichen Schulen geschlossen - mit Ausnahme der berufsvorbereitenden Bildungsgänge und der Abschlussklassen. Außerdem gelten ab Mittwoch in den Ämtern Seenlandschaft Waren, Woldegk, Friedland und Stargarder Land ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht. Zudem soll es in diesen Regionen Präsenz- und Distanzunterricht im Wechsel geben. Grund für die verschärften Maßnahmen sind die stark gestiegenen Infektionszahlen. Im Bereich Friedland zum Beispiel haben sich in sieben Tagen 50 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. | 01.12.2020 06:54