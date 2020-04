Stand: 11.04.2020 08:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Tutower Pflegeheim-Bewohner in Klinik gebracht

Von den fünf neuen Corona-Infizierten in einem Pflegeheim in Tutow ist ein weiterer Bewohner in die Uniklinik Greifswald gebracht worden. Das sagte ein Sprecher des Kreises Vorpommern Greifswald NDR 1 Radio MV. Anfang der zweiten April-Woche waren in der Pflegeeinrichtung acht weitere Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Engmaschige Kontrollen

Bislang wurde bei insgesamt 13 Heimbewohnern das Virus nachgewiesen. Sie wurden innerhalb des Pflegeheims isoliert. Schon zu Beginn musste ein erster Infizierter in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden betroffenen Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Alle Infizierten werden engmaschig vom Gesundheitsamt des Kreises kontrolliert. In dem Pflegeheim gibt es insgesamt 130 Pflegebetten in 58 Zimmern.

Weitere Informationen NDR Info Live-Ticker: Mehr als 14.000 Corona-Fälle im Norden NDR Info 307 neue Fälle in Niedersachsen, 124 in Hamburg: Mittlerweile sind in Norddeutschland mehr als 14.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Corona-Infizierte in Altenheim Nordmagazin - 08.04.2020 19:30 Uhr Autor/in: Martin Möller In einem Pflegeheim in Tutow bei Jarmen haben sich 8 Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Mann wird derzeit im Klinikum behandelt.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kontakt Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.04.2020 | 07:00 Uhr