Stand: 23.06.2020 06:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Testzentren in MV werden geschlossen

Die Landesregierung zieht weitere Konsequenzen aus den niedrigen Zahlen bei Corona-Neuinfektionen. In einer Woche werden fast alle Testzentren im Land geschlossen. Diese zentralen Anlaufstellen wurden zu Beginn der Pandemie eingerichtet, um Arzt-Praxen zu entlasten und, um zu verhindern, dass medizinisches Personal und Patienten sich gegenseitig anstecken.

Aktuell noch zwölf Testzentren in MV

Inzwischen sind die Fallzahlen so niedrig, dass es offenbar keinen Grund mehr gibt, die Corona-Testzentren aufrechtzuerhalten. Zum Höhepunkt der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern waren es landesweit 17, aktuell listet das Geusndheitsministerium noch 12 Testzentren auf. Über die bevorstehende Schließung hat die Kassenärztliche Vereinigung die niedergelassenen Mediziner per Rundschreiben informiert.

Zwei Zentren in Rostock und Greifswald bleiben erhalten

Nach NDR-Informationen werden zwei Zentren an den Universitätsstandorten in Rostock und Greifswald erhalten. In dem Rundschreiben heißt es auch, dass Corona-Tests wieder in den Arzt-Praxen durchgeführt werden könnten - Schutzausrüstung sei mittlerweile ausreichend vorhanden. In Mecklenburg-Vorpommern ist bis Montag Nachmittag keine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit sind landesweit weiterhin 792 Infektionsfälle registriert.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Niedersachsen plant weitere Corona-Schulden NDR Info Zur Bewältigung der Corona-Krise ist in Niedersachsen ein zweiter Nachtragshaushalt geplant. Die Landesregierung nennt heute Einzelheiten - live auf NDR.de. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.06.2020 | 07:00 Uhr