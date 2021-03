Corona-Tests für Schüler: Bürgerschaft Rostock gibt grünes Licht Stand: 03.03.2021 23:27 Uhr Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwochabend Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler in der Hansestadt beschlossen. Bis Pfingsten sind bis zu 300.000 Tests vereinbart worden.

Beauftragt wurde das Biotechnologie Unternehmen Centogene mit Sitz im Stadthafen. Die Tests sollen regelmäßig, freiwillig und kostenlos durchgeführt werden, hieß es. Bereits am Donnerstag (4. März) ist der Start der Testaktion in den Rostocker Abschlussklassen vorgesehen. Es handelt sich demnach um einen speziellen Test, der nachweist, ob eine akute Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Die sogenannten Test-Kits sollen in der Schule verteilt, die Proben dann zu Hause vorgenommen werden.

Diese würden an festgelegten Tagen in der Schule eingesammelt und im Labor ausgewertet werden, hieß es weiter. Die Entscheidung der Bürgerschaft wurde erst nach langer, teilweise sehr emotionaler Debatte getroffen. Auf Fragen an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), ob für die Testaktion Kosten anfallen würden, gab es keine antworten. Zuvor hatte die Bürgerschaft einen zusätzlichen Corona-Etat in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro beschlossen.

