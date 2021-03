Corona-Tests für Schüler: Bürgerschaft Rostock entscheidet Stand: 03.03.2021 14:34 Uhr Die Rostocker Bürgerschaft will heute entscheiden, ob das ortsansässige Biotechnologie-Unternehmen Centogene mit der Bereitstellung von Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler beauftragt wird.

Rund 1,3 Millionen Euro will Rostocks Oberbürgermeister Madsen in der Corona-Pandemie zusätzlich ausgeben. Darüber müssen die Mitglieder der Bürgerschaft heute in der Stadthalle entscheiden. Vorgeschlagen wird unter anderem auch, das Rostocker Biotechnologie-Unternehmen Centogene mit regelmäßigen, freiwilligen und kostenfreien Tests für Schülerinnen und Schüler zu beauftragen.

Test-Kits könnten in der Schule verteilt werden

Bis Pfingsten sollen bis zu 300.000 dieser kostenlosen Tests angeboten werden. Start bei den Abschlussklassen könnte bereits morgen sein, vorbehaltlich der Entscheidung in der Bürgerschaft. Es handele sich um sogenannte RT-PCR Tests, die nachweisen, ob eine akute Infektion mit dem Virus vorliegt. Es könnten Test-Kits in der Schule verteilt werden, um zu Hause entsprechende Testungen vornehmen zu können. Die Proben könnten dann an festgelegten Tagen in der Schule eingesammelt und im Labor ausgewertet werden, heißt es in der Vorlage. Oberbürgermeister Madsen nimmt an der Bürgerschaftssitzung teil und ist zeitgleich dem Bund-Länder-Gipfel zugeschaltet, teilt Stadtsprecher Kunze mit.

