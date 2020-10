Corona-Tests beginnen am Gymnasium Löcknitz Stand: 09.10.2020 07:00 Uhr Am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz sind heute alle Schüler, Lehrer und Angestellten zum Corona-Test aufgerufen. Bei zwei Lehrern und neun Schülern wurde das Virus bisher nachgewiesen. Deshalb bleibt die Schule für eine Woche geschlossen.

Um längere Wartezeiten möglichst zu vermeiden, soll in der Schule gestaffelt nach Jahrgangsstufen getestet werden. Am Vormittag ab 10.15 Uhr seien die Stufen neun bis zwölf an der Reihe, am Nachmittag ab 13 Uhr die Stufen sieben und acht, hieß es. An der Schule werden 450 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Infizierte aus verschiedenen Klassen

Zunächst waren Infektionen bei einer Lehrkraft und dann bei fünf Schülern bekannt geworden. Am Donnerstag stellte sich heraus, dass sich eine weitere Lehrkraft und vier weitere Schüler ebenfalls infiziert haben. Sorge macht den Behörden, dass die Infizierten aus verschiedenen Klassen kommen. Schwere Infektionsverläufe mit Klinikaufenthalten sind laut Landkreis bisher nicht bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte nach eigenen Angaben bereits für 216 Kontaktpersonen die häusliche Quarantäne angeordnet. Zusätzlich wurden alle ermittelten Personen zeitnah abgestrichen und diese Proben im Labor binnen 24 Stunden analysiert.



