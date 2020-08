Stand: 24.08.2020 06:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Laage: Erneut Warnstreik bei Mubea Flamm Aereotec

Beim Autozulieferer Mubea Flamm Aerotec in Laage (Landkreis Rostock) sind erneut alle 106 Mitarbeiter zu einem Warnstreik aufgerufen. Dabei geht es um die Höhe der Abfindungen, weil bereits feststeht, dass das Werk geschlossen wird. Da der Standort seit Jahren Verluste schreibt, will der Besitzer das Werk in Laage zum Jahresende schließen.

Forderung und Angebot liegen weit auseinander

Die Gewerkschaft IG Metall fordert für die Mitarbeiter pro Beschäftigungsjahr drei Monatsgehälter Abfindung und die Bildung einer Transfergesellschaft. Dort sollen sich die Beschäftigten weiterqualifizieren können. Nach zwei Verhandlungsrunden bietet die Geschäftsleitung den Mitarbeitern ein halbes Monatsgehalt Abfindung pro Beschäftigungsjahr.

Weitere Gespräche anberaumt

Außerdem soll die Entschädigung noch um die Kosten der Transfergesellschaft gekürzt werden. Laut IG Metall würden viele Beschäftigte so leer ausgehen. Der 24-stündige Warnstreik hat um 6 Uhr begonnen. Am Donnerstag soll erneut mit der Geschäftsleitung verhandelt werden.

