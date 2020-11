Mehr als 300 Schüler in Nordwestmecklenburg in Quarantäne Stand: 06.11.2020 18:00 Uhr Zahlreiche Schüler im Landkreis Nordwestmecklenburg müssen wegen des Coronavirus in Quarantäne. Betroffen sind mehr als 300 Schüler und 31 Lehrer in Bad Kleinen, Neukloster und Wismar.

Die meisten Kontaktpersonen sind in der Robert-Lansemann-Schule in Wismar betroffen. Ein Erstklässler wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Da die Kinder der ersten bis vierten Klasse gemeinsam im Schulhort sind, müssen 180 Kinder und 13 Lehrer und Hort-Erzieher 14 Tage zu Hause bleiben. Die fünften und sechsten Klassen der Schule waren gerade in Quarantäne. Sie kehren am Montag in die Schule zurück.

Lehrerin positiv auf Corona getestet

An der Regionalen Schule Bad Kleinen wurde eine Lehrerin positiv getestet. Sie hat in allen Jahrgangsstufen unterrichtet. Darum müssen 137 Schüler und 16 Lehrer in Quarantäne. In der Regionalen Schule Neukloster sind zwei Lehrer und 16 Schüler der Klassen acht und neun betroffen. Auch sie dürfen zwei Wochen lang nicht zur Schule.

