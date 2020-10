Corona: Sonderhilfsprogramm für Kinobetreiber in MV Stand: 15.10.2020 07:37 Uhr Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat ein Hilfsprogramm für Kinobetreiber angekündigt. Zudem soll die Filmförderung noch einmal aufgestockt werden - auf 3,5 Millionen Euro.

Kinobetreiber in Mecklenburg-Vorpommern sollen finanzielle Unterstützung vom Land erhalten. Noch in diesem Monat will die Landesregierung ein Sonderhilfsprogramm in Höhe von 700.000 Euro auflegen, wie der Chef der Staatskanzlei, Heike Geue (SPD), am Mittwochabend bei der Verleihung des Kinokulturpreises in Schwerin erklärte.

Dreifach-Ticketerstattung für in MV geförderte Filme

Für jede verkaufte Eintrittskarte wird das Land den Kinobetreibern demnach eine weitere erstatten. Für Filme, die in Mecklenburg-Vorpommern eine Filmförderung erhalten haben, können bis zu drei zusätzliche Karten pro verkauftes Ticket geltend gemacht werden. Die Filmförderung selbst werde im kommenden Jahr nochmals aufgestockt auf dann 3,5 Millionen Euro, so Geue.

Abstandsregeln in Kinos bleiben

Das sei eine echte Unterstützung in der gegenwärtigen existenzbedrohlichen Corona-Krise, sagte der Gewinner des Kinokulturpreises Christian Quis vom Luna Filmtheater Ludwigslust. Er freute sich zudem über ein nochmals erhöhtes Preisgeld. Die rund 20 ausgezeichneten Kinos erhielten am Mittwoch insgesamt 75.000 Euro. An den Abstandsregelungen in Kinovorstellungen soll sich vorerst jedoch nichts ändern.

