Stand: 17.08.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Schule in Ludwigslust wieder auf

Am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust startet heute wieder der Unterricht für 800 Schüler. Mehr als eine Woche war die Schule geschlossen, weil sich insgesamt drei Lehrer mit dem Corona-Virus infiziert hatten. 55 Lehrer der Schule mussten sich in Quarantäne begeben.

Alle Corona-Tests negativ

Ebenfalls in Quarantäne waren 205 Schüler des Gymnasiums, da es sich bei ihnen um Erstkontakte der drei infizierten Lehrer handelte. Am vergangenen Freitag wurden die Ergebnisse ihres zweiten Corona-Testes bekannt gegeben - sie waren alle negativ. Die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes des Landkreises Ludwigslust-Parchim galt aber noch bis Mitternacht.

Quarantäne-Einschränkungen in Westmecklenburg

Einschränkungen gibt es noch an zwei anderen Schulen in Westmecklenburg. An einer Schule in Schwerin und in Schönberg hatte sich je ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Der erste Test der Kontaktpersonen in Schwerin ergab keine weiteren Infizierten. Die Corona-Tests in Schönberg folgen heute. Beide Schulen bleiben geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.08.2020 | 06:00 Uhr