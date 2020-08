Stand: 14.08.2020 06:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Schub bei Digitalisierung in Schulen

Schulen in Deutschland können im Zuge der Corona-Krise mit mehr Unterstützung bei der Digitalisierung rechnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken sowie die Bildungsminister von Bund und Ländern - darunter auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin Bettina Martin - haben sich am Donnerstagabend auf entsprechende Schritte geeinigt: Angedacht ist beispielsweise, dass jeder Lehrer einen Dienstlaptop bekommt und jeder Schüler einen Internet-Zugang, der maximal 10 Euro im Monat kostet.

Schneller Internetanschluss an Schulen

In Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium soll außerdem jede Schule in Deutschland zügig an schnelles Internet angeschlossen werden. Kosten soll das ganze voraussichtlich rund 500 Millionen Euro. Für Bildungsministerin Martin eine wichtige Investition. Die Schulen mit schnellem Internet auszustatten sei eine wichtige Grundlage für die Zukunft, sagte Martin gegenüber NDR 1 Radio MV.

Möglichst keine flächendeckenden Schulschließungen

Flächendeckende Schulschließungen, wie zu Beginn der Corona-Pandemie, soll es nach dem Willen aller Beteiligten möglichst nicht mehr geben. Die Corona-Pandemie hatte gezeigt, dass es im Bereich Schule und Digitalisierung noch große Defizite gibt. Unterricht über Internet funktionierte nur bedingt. In einer aktuellen Onlinebefragung haben Eltern schulpflichtiger Kinder angegeben, dass nicht einmal die Hälfte der Schüler während der Schließungen überhaupt digital beschult wurde.

