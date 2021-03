Corona-Schnellteststationen in Nordwestmecklenburg öffnen Stand: 12.03.2021 09:54 Uhr In Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch eröffnet der Kreis Nordwestmecklenburg Corona-Schnellteststationen. Es handelt sich nur um eine Übergangslösung, betont der Kreis.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg öffnen am Nachmittag drei Schnellteststationen. Dort kann sich jeder, der im Kreisgebiet lebt, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Verwaltung hat 10.000 Tests gekauft

Nordwestmecklenburg ist derzeit der einzige Kreis in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Um die Zahl zu senken, hat die Kreisverwaltung 10.000 Schnelltests bestellt - und die kommen nun in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch zum Einsatz.

Überbrückung für Test des Bundes

Zum Auftakt am Freitag sind die Stationen von 16 bis 20 Uhr geöffnet und danach immer montags bis sonnabends. Wer sich testen lassen will, sollte sich nach Einschätzung eines Kreissprechers auf längere Wartezeiten einrichten. Er rechnet mit einem großen Interesse. Gedacht sind die Tests nur als Überbrückung, bis die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten Schnelltests verfügbar sind.

