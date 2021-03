Stand: 07.03.2021 17:21 Uhr Corona-Schnelltests in MV zunächst nur begrenzt möglich

Corona-Schnelltests sind in Mecklenburg-Vorpommern in der kommenden Woche nur begrenzt möglich. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, zurzeit werde mit dem Apothekerverband und der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen. In rund zehn Prozent der landesweit 400 Apotheken seien diese Tests bis jetzt möglich, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ein negativer Corona-Test ist bei manchen Lockerungsschritten aber Voraussetzung, um zum Beispiel Dienstleistungen wie Kosmetik in Anspruch nehmen zu können. Diese Pflicht soll im Nordosten wegen der noch knappen Tests erst vom 15. März an gelten und nicht bereits ab Montag (8. März). | 07.03.2021 17:20