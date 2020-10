Corona: Rund 400 Intensivbetten stehen weiter bereit Stand: 09.10.2020 07:00 Uhr Die Zahl der Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter moderat - zwölf neue Fälle waren gestern registriert worden. Während der ersten Pandemie-Welle hatten die Krankenhäuser Betten extra für Corona-Patienten freigehalten.

Die Kliniken sind auch weiterhin darauf eingestellt, Corona-Patienten zu behandeln. Insgesamt werden deshalb im Land mehr als 400 Betten dafür vorgehalten, teilt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit mit. Doch die Kliniken spüren, dass sich verhältnismäßig wenige Menschen mit Covid-19 in Mecklenburg-Vorpommern infizieren.

Wenige Covid-19 Patienten in Kliniken

So wird zum Beispiel im Greifswalder Universitätsklinikum kein Patient behandelt. Der letzte ist am 3. Oktober entlassen worden. In den Helios Kliniken Stralsund wird zur Zeit ein Patient behandelt. Im Rostocker Universitätsklinikum sind es drei Patienten auf der Normalstation und ein Patient auf der Intensivstation. Und in den Helios Kliniken Schwerin liegen zwei Covid-19 Patienten auf der Normalstation und ein Patient auf der Intensivstation.

