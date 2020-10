Corona-Risikogebiete: Staatskanzleien beraten Stand: 07.10.2020 05:14 Uhr Heute beraten die Chefs der Staatskanzleien über Reiseregeln für Corona-Risikogebiete innerhalb Deutschlands. Innenminister Caffier fordert bundesweit einheitliche Regelungen.

In der Debatte um innerdeutsche Corona-Risikogebiete hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) bundeseinheitliche Regeln gefordert. Die Bundesländer wollen sich heute bei einer Schaltkonferenz abstimmen. Nach den Beratungen der Chefs der Staatskanzleien könnte es noch diese Woche eine Sondersitzung des Kabinetts geben, um schnell zu reagieren, wenn es einheitliche Regeln geben sollte, so der Innenminister weiter.

Caffier warnt vor Flickenteppich bei Corona-Regeln

Caffier hat sich für möglichst einheitliche Quarantäne-Regeln aller Bundesländer für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots ausgesprochen. "Ich sehe mit Sorge, wie sich Regelungen der Bundesländer auseinanderentwickeln und ein Flickenteppich entsteht", sagte Caffier am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts.

MV behandelt Risikogebiete anders als Schleswig-Holstein

Die Lage muss nach Ansicht des Innenministers nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben - insbesondere wenn in Zukunft immer mehr sogenannte Corona-Hotspots dazu kämen. Aktuell gibt es sieben Risikogebiete in Deutschland mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen: Zwei Städte in Nordrhein-Westfalen, ein Landkreis in Niedersachsen, sowie vier Bezirke Berlins. Letztere wertet etwa Mecklenburg-Vorpommern aber nicht als Risikogebiete, Schleswig-Holstein dagegen schon.

