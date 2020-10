Corona-Risikogebiete: Caffier für einheitliche Regeln Stand: 06.10.2020 14:55 Uhr Die Reiseregeln für Corona-Risikogebiete werden in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Kritiker sprechen von einem "Flickenteppich". Innenminister Caffier fordert bundesweit einheitliche Regelungen.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat gefordert, dass über Reiseregeln für Corona-Risikogebiete bundesweit einheitlich entscheiden werden sollte. Bisher ist das nicht der Fall: Jedes Bundesland wendet andere Vorschriften an. Kritiker sehen die unterschiedlichen Regeln als verwirrend, sprechen von einem "Flickenteppich" oder sogar dem "Rückfall in die Kleinstaaterei".

MV behandelt Risikogebiete anders als Schleswig-Holstein

Caffier sagte, die Lage müsse nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben - insbesondere wenn in Zukunft immer mehr sogenannte Corona-Hotspots dazu kämen. Aktuell gibt es sieben Risikogebiete in Deutschland mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen: Zwei Städte in Nordrhein-Westfalen, ein Landkreis in Niedersachsen, sowie vier Bezirke Berlins. Letztere wertet etwa Mecklenburg-Vorpommern aber nicht als Risikogebiete, Schleswig-Holstein dagegen schon.

Weitere Informationen Interaktive Fallzahlen-Karte des Robert Koch-Instituts Das COVID-19-Dashboard des RKI liefert eine detaillierte Darstellung der COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland. Personen aus rot gefärbten Gebieten dürfen nicht nach MV einreisen. extern Corona-Ticker: Hamburg erlaubt Heizpilze für Gastronomie Als Infektionsschutzmaßnahme soll auch im Winter draußen serviert und konsumiert werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Gespräche zwischen Bund und Ländern anberaumt

Auch Quarantäeregeln und Einreiseverbote unterscheiden sich - je nach Bundesland - stark. Noch in dieser Woche wollen sich Bund und Länder dazu austauschen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern könnte es dann eine Sonder-Kabinettssitzung geben.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.10.2020 | 15:00 Uhr