Corona-Risikogebiet Polen: MV hilft polnischen Pendlern Stand: 23.10.2020 05:52 Uhr Nach der Einstufung Polens als Corona-Risikogebiet legt die Landesregierung von MV die Pauschale für polnische Berufspendler wieder auf. Sie sollen 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung erhalten.

Von Sonnabend an stuft die Bundesregierung Polen als Corona-Risikogebiet ein. Reiserückkehrer aus dem Nachbarland müssen dann 14 Tage lang in Quarantäne. Auch polnische Pendler stehen vor der Situation, dass sie nicht einfach hin- und herfahren können. Wer in Polen wohnt, aber in Deutschland arbeitet, müsste nach einer Heimfahrt hier zunächst in häusliche Quarantäne - es sei denn, er hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt bekommen. Betroffen sind zum Beispiel Pflegedienste und Krankenhäuser, aber auch Hotels und Gastronomiebetriebe.

Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung

Wie schon im Frühjahr, als Polen Corona-bedingt seine Grenzen geschlossen hatte, will die Landesregierung in Schwerin polnischen Berufspendlern unter die Arme greifen. Pendler aus dem Nachbarland sollen erneut 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung erhalten, wie der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), sagte. Damit solle Pendlern etwa nahegelegt werden, am Wochenende in Deutschland zu bleiben. Angehörige sollen 20 Euro pro Tag erhalten.

Antragsunterlagen im Netz

Unternehmen können für ihre polnischen Beschäftigten Zuschüsse beantragen, damit die bei Kosten für Unterkunft und Verpflegung etwas entlastet werden. Die entsprechenden Antragsunterlagen würden am Freitag auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGuS) eingestellt, bei dem die Anträge auch einzureichen seien. Polen hatte zuletzt mehr als 12.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

