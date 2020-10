Corona-Risikogebiet Polen: Ausnahmen für Pendler Stand: 24.10.2020 07:58 Uhr Nach der Einstufung Polens als Corona-Risikogebiet hat Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerium Pendler, Schüler und Studierende von der Quarantäne-Pflicht befreit.



Von Sonnabend an stuft die Bundesregierung Polen als Corona-Risikogebiet ein. Reiserückkehrer aus dem Nachbarland müssen dann 14 Tage lang in Quarantäne. Das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns verfügte am Freitagabend unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen für Berufspendler, Schüler und Studierende. Sie dürfen keine Corona-Symptome aufweisen, gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise der Ausbildungsstätte täglich erklären, dass sie gesund sind, und sich einmal in der Woche testen lassen. Arbeitgeber oder Ausbildungsstätte müssen bescheinigen, dass das Erscheinen vor Ort notwendig ist. Wer Verwandte ersten Grades besucht oder zu einem dringenden medizinischen Termin muss, kann sogar ohne Einschränkungen pendeln. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald setzte die Vorgaben des Ministeriums bereits um. Im Großraum Stettin leben etwa 7.000 Menschen, die täglich oder wöchentlich zur Arbeit nach Deutschland pendeln, die meisten davon nach Vorpommern.

Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung

Wie schon im Frühjahr, als Polen Corona-bedingt seine Grenzen geschlossen hatte, will die Landesregierung außerdem polnischen Berufspendlern unter die Arme greifen. Pendler aus dem Nachbarland sollen erneut 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung erhalten, wie der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), sagte. Damit sollen Pendler motiviert werden, an ihren freien Wochenenden in Deutschland zu bleiben. Angehörige sollen 20 Euro pro Tag erhalten.

Antragsunterlagen im Netz

Unternehmen können für ihre polnischen Beschäftigten Zuschüsse beantragen, damit die bei Kosten für Unterkunft und Verpflegung etwas entlastet werden. Die entsprechenden Antragsunterlagen zur Unterstützung für polnische Berufspendler finden sich auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGuS). Polen hatte zuletzt mehr als 12.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

