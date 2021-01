Corona: Regelstudienzeit wird erneut verlängert Stand: 19.01.2021 05:09 Uhr Die Corona-Pandemie hat weitere Auswirkungen für die Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern. Ihnen wird auch das laufende Wintersemester nicht angerechnet.

Die Regelstudienzeit wird in Mecklenburg-Vorpommern wegen der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie um ein Semester verlängert. Das teilte das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mit. Eine ähnliche Regelung gab es demnach bereits für das vorangegangene Semester.

Längerer BAföG-Bezug möglich

Nun werden sowohl das vergangene Sommersemester, als auch das Wintersemester nicht auf die Studienzeit angerechnet. Damit können die Studierenden auch länger die Förderung BAföG erhalten. "Die Studierenden benötigen Planungssicherheit und müssen in die Lage versetzt werden, ihr Studium ohne finanzielle Sorgen erfolgreich abzuschließen", sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD).

Große Anforderungen an Hochschulen

Es gebe erhebliche pandemiebedingte Einschränkungen - auch an den Unis, so die Ministerin. Ein Gespräch mit Hochschuldirektoren habe sie zur Verlängerung der Regelstudienzeit veranlasst. Die Hochschulen hätten bisher viel geleistet, die Anforderungen bei der Umstellung auf digitales Lehren seien weiterhin hoch, sagte Martin weiter. Eine Verlängerung der Regelstudienzeit hatten zuvor am Montag die Studierendenschaften des Landes und die Linksfraktion gefordert.

