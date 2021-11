Corona-Regeln in MV: Was Sie jetzt über das Testen wissen müssen

Es gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr. Dort haben Menschen Zugang, die geimpft, genesen oder getestet sind. Außerdem muss beim Besuch in einem Alten- und Pflegeheim sowie in ähnlichen stationären Einrichtungen ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Die Testpflicht in Schulen besteht weiterhin.



Aktuell gilt landesweit auch die 2G-Plus-Regel. Dabei müssen Genesene und Geimpfte einen tagesaktuellen Test vorweisen, wenn sie Zugang zu einem Bereich haben wollen, in dem die Regel gilt:

dem Innenbereich der Gastronomie, Veranstaltungen, Feiern (auch bei privaten Feiern außerhalb des eigenen Haushaltes) und Messen

im Erwachsenensport für Zuschauer, Sportler im Amateurbereich und für Zuschauer im Profisport

für Kultur- und Freizeiteinrichtungen: Theater, Kinos, bei Konzerten, in kulturelle Ausstellungen und Museen

bei Treffen von Chören und Musikensembles,

in den Innenbereichen von Freizeitparks, Zoos, Tier- und Vogelparks und botanischen Gärten

auf Innenspielplätzen und bei anderen Indoor-Freizeitaktivitäten, in Schwimm- und Spaßbädern, in Fitnessstudios

in Spielbanken und Spielhallen

bei körpernahen Dienstleistungen (davon sind Friseure und medizinisch oder pflegerisch notwendige Behandlungen ausgenommen)

in soziokulturellen Zentren.

Personen, die weder geimpft noch genesen sind, haben zu diesen Bereichen keinen Zugang.

Ja, wer nach Mecklenburg-Vorpommern einreist und in einer Beherbergungstätte bleiben möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Ab Ampelstufe "gelb" im Landkreis oder der kreisfreien Stadt werden von den Gästen außerdem zwei Tests pro Woche (alle drei Tage) gefordert.

3G bedeutet, Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Das heißt, es müssen sich Personen testen, die weder geimpft noch genesen sind.

Gilt die 2G-Plus-Regel, müssen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Corona-Test vorzeigen, wenn sie Zugang zu öffentlichen Innenräumen haben wollen, in denen die Regel gilt. Es muss kein PCR-Test sein. Ein beglaubigter Schnelltest genügt.

Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, haben zu den Bereichen, in denen die 2G-Plus-Regel gilt, keinen Zugang.

Das geht beispielsweise in offiziellen Testzentren des Landes oder in einigen Apotheken. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriunms räumte ein, dass die Teststrukturen noch nicht ausreichen und stärker ausgebaut werden müssen. Dies soll in den kommenden Tagen passieren.

Corona-Tests können aber auch von Arbeitgebern und Cafés oder Restaurants beglaubigt werden. Dazu müssen diese ein Formular ausfüllen, das auf der Seite der Landesregierung zu finden ist. Dabei können die Corona-Tests auch von den Testwilligen selbst mitgebracht werden. Der Test muss jedoch vor den Augen der kontrollierenden Person durchgeführt werden.

Ob die Betriebe diesen Service anbieten, können sie selber entscheiden. Zum Beglaubigen gehört nämlich auch eine Dokumentationspflicht.