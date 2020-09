Stand: 30.09.2020 10:58 Uhr Corona-Regeln in MV: Veranstaltungen und private Feiern

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gelten weiter Kontaktbeschränkungen. Veranstaltungen und Feiern sind in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich möglich, es sind aber bestimmte Einschränkungen zu beachten.

Wie viele Menschen dürfen zu Veranstaltungen kommen?

In Räumen dürfen maximal 200 Menschen an Veranstaltungen teilnehmen, im Freien 500. In Ausnahmen können in Räumen auch bis zu 400 und im Freien bis zu 1.000 Menschen zugelassen werden. Zu Profi-Sportveranstaltungen dürfen nach einem Beschluss wieder mehr Zuschauer kommen. Die zulässigen Obergrenzen sollen sich dabei nach der jeweiligen Spielstätte richten. Volksfeste bleiben verboten.

Welche Grenzen sind bei Familienfeiern zu beachten?

Bei Familienfeiern sind höchstens 50 Personen zulässig, bei "gewichtigen familiären Anlässen" wie Hochzeiten, Jugendweihen oder religiösen Festen auch 75, ebenso bei Trauungen und Beisetzungen. Gruppenfeiern sind in Mecklenburg-Vorpommern auf öffentlichen Plätzen, auch in Parks, an Seeufern und am Strand nach wie vor nicht erlaubt.

Wie ändern sich die Regeln bei vielen Neuinfektionen?

Bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche dürfen nur noch 50 Gäste in öffentlichen Räumen gemeinsam feiern. In Privaträumen gilt die Empfehlung, dass dann nur 25 Gäste zusammenkommen dürfen. Wenn es 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, wird die Gästezahl in öffentlichen Räumen auf 25 beschränkt und in privaten Räumlichkeiten auf 10.

Gibt es Beschränkungen für Treffen im öffentlichen Raum?

Die Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum mit einer Obergrenze von zehn Personen sind aufgehoben. Mehr Menschen dürfen sich daher treffen. Doch sind sie angehalten, möglichst die gebotenen Abstände einzuhalten und Mundschutz zu tragen. Demonstrationen und Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 Teilnehmern erlaubt, in Ausnahmefällen nach besonderer Genehmigung auch mit bis zu 1.000 Teilnehmern.

Weitere Informationen Corona in MV: Fragenkatalog der Landesregierung Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Krise zusammengestellt. Die Seite wird ständig aktualisiert. extern

