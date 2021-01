Corona-Regeln helfen auch gegen andere Krankheiten Stand: 14.01.2021 14:19 Uhr Rota, Noro, Salmonellen, Influenza, Keuchhusten - die Corona-Maßnahmen wirken offenbar auch gegen diese Krankheiten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat dazu aktuelle Zahlen vorgelegt.

Demnach wurden 2020 in Mecklenburg-Vorpommern erheblich weniger Salmonellen-Infektionen gemeldet als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2019 gingen die Zahlen um etwa die Hälfte auf 190 zurück. Ähnlich verhält es sich bei den Noroviren. Noch deutlicher verminderte sich die Zahl der Infektionen mit Rota-Viren. 2019 wurden den Gesundheitsämtern im Land noch mehr als 1.500 Fälle dieser Durchfall-Krankheit gemeldet. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 215.

Händewaschen hilft

Der Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, Jörg Heusler, berichtete über einen ähnlichen Trend in seinem Landkreis. Er führte ihn etwa auf das verstärkte Händewaschen zurück. Unverändert geblieben sind hingegen die Infektionszahlen bei Krankheiten wie der Krätze und auch bei Läusemeldungen. Damit, so Heusler, würde man sich eher in der Familie oder auch in Gemeinschaftseinrichtungen anstecken.

