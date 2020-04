Stand: 05.04.2020 15:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Regeln für Einkauf verschärft

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die Landesregierung

die Regelungen für den Einkauf ab sofort verschärft. Nach den neuen Auflagen müssen die Geschäftsinhaber dafür sorgen, dass sich pro zehn Quadratmeter Ladenfläche maximal ein Kunde im Geschäft aufhält. Außerdem müssen die Kunden einen Einkaufswagen haben und einen Mindestabstand von zwei Metern voneinander und zu den Verkäuferinnen einhalten. Die Geschäfte müssen die Einlass-Vorschriften durch "Zugangsbeschränkungen oder Einlasskontrollen" umsetzen. Zusätzlich sollen sie über Aushänge oder regelmäßige Durchsagen ihre Kunden darauf hinweisen, den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten. Wer sich nicht daran hält, solle unverzüglich mit einem Hausverbot des Ladens verwiesen werden, heißt es in der Landesverordnung.

Schlangen am Gründonnerstag befürchtet



Schwierig wird die Umsetzung vor allem für kleinere Supermärkte, deren Verkaufsfläche nicht so groß ist und deren Regale mitunter etwas enger zusammen stehen. Die Landesregierung will mit der Verschärfung erreichen, dass die Menschen möglichst allein einkaufen gehen und nicht in größeren Gruppen, heißt es aus dem Gesundheits- und Wirtschaftsministerium. Viele Supermarktinhaber hoffen, dass die Kunden ihre Ostereinkäufe vorziehen. Vor allem am Gründonnerstag drohen sonst lange Schlangen vor den Einkaufsmärkten. Dieser Tag gehört normalerweise zu den umsatzstärksten des Jahres.

Links NDR Info Coronavirus-Ticker: Rund 11.000 Fälle im Norden NDR Info Mehr als 11.000 Norddeutsche haben sich bislang laborbestätigt mit Sars-CoV-2 infiziert. Die meisten Menschen halten sich an die verschärften Ausgangsregeln. Die News im Live-Ticker. mehr

Weitere Informationen Bad Doberan: Sechs Corona-Infizierte in Pflegeeinrichtung In einem Heim für betreutes Wohnen in Bad Doberan haben sich vier Bewohner und zwei Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Eine der Infizierten muss in einer Klinik behandelt werden. mehr Drei weitere Corona-Fälle in Ahlbecker Altenheim Die Zahl der Corona-Infizierten im Ahlbecker Pflegeheim Pommernresidenz ist auf 14 gestiegen. Nach Angaben des Landkreises wurden drei weitere Senioren positiv getestet. mehr

Weitere Informationen Einkaufen in Corona-Zeiten: Kundenzahl begrenzt Viele Geschäfte in MV haben auf die neue Situation im Zuge der Coronakrise reagiert. In einigen Landkreisen haben einige Geschäfte jetzt auch Sonntags geöffnet. mehr

Kontakt Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.04.2020 | 15:00 Uhr