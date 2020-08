Stand: 12.08.2020 16:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Regeln: Mangel an Personal - kaum Kontrollen

Die Einhaltung der Corona-Regeln wird mancherorts in Mecklenburg-Vorpommern kaum kontrolliert. Das ist das Ergebnis verschiedener Anfragen von NDR 1 Radio MV bei Ordnungsämtern und Busunternehmen. Ob und wie die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert wird, hängt demnach vom zuständigen Amt ab.

Auf Anfrage von NDR 1 Radio MV gaben mehrere Ordnungsamtsmitarbeiter an, dass sie nicht das Personal dafür hätten, um flächendeckend zu kontrollieren. Andere Ordnungsämter hingegen seien personell besser aufgestellt. Dort würden tägliche Stichproben durchgeführt.

Nur ein Ordnungsamt hat ein Bußgeld ausgestellt

Bei Hinweisen aus der Bevölkerung zu Verstößen der Corona-Regeln, würde aber immer - egal in welchem Landesteil - eine Kontrolle vor Ort stattfinden. In der Regel erfolge im Falle eines Verstoßes lediglich eine mündliche Ermahnung. Die Betroffenen würden dann meistens kooperativ reagieren, hieß es. Bei den Recherchen von NDR 1 Radio MV bestätigte lediglich ein Ordnungsamt, bisher ein Bußgeld ausgestellt zu haben. Sonst sei es bei belehrenden Gesprächen geblieben.

Ab Donnerstag gelten erhöhte Bußgelder

Die Landesregierung hatte sich am Dienstag auf eine deutliche Erhöhung der Bußgelder bei Corona-Verstößen verständigt. Die neuen Sanktionen - etwa für das Fehlen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr - sollen am Donnerstag (13. August) in Kraft treten. Eine Zunahme der Kontrollen ist den Angaben der Ämter und Busunternehmen zufolge nicht geplant.

