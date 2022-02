Corona-Proteste in MV: Weniger Teilnehmende, erneut Gegendemos Stand: 08.02.2022 06:37 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag wieder Menschen für und gegen die geltenden Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Insgesamt kamen nach Polizeiangaben deutlich weniger Teilnehmende als in den vergangenen Wochen.

Tausende Menschen haben in verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern gegen die geltenden Corona-Maßnahmen protestiert. Mehrere angemeldete Demonstrationen in Rostock waren verboten worden. So kam es wieder dazu, dass zahlreiche Gruppen durch die Stadt liefen. Im Stadtzentrum sammelten sich zeitweise mehr als 600 Personen. Hier wurden unter anderem Anzeigen wegen Angriffen und Sprengstoff-Verstößen aufgenommen.

Zahlreiche Verstöße gegen Auflagen in Vorpommern

Besonders im Bereich Vorpommern meldet die Polizei zahlreiche Verstöße gegen Auflagen. In mehreren Orten weigerten sich Demonstrierende, Masken aufzusetzen. Unter anderem wurden Anzeigen wegen Volksverhetzung aufgenommen. In Torgelow kam ein sogenannter Reichsbürger mit einem Messer zur Versammlung.

Teil der Aufzüge ohne Störungen

Größere Demonstrationen gab es in Neubrandenburg und Schwerin mit mehr als 1.000 Teilnehmenden, nach Einschätzung der Beamten verlief ein Teil der Aufzüge im Land ohne Störungen. Vielerorts zählte die Polizei deutlich weniger Teilnehmende als in den vergangenen Wochen. In einigen Orten wie Rostock, Neubrandenburg, Anklam und kleineren Städten gab es auch Gegendemonstrationen, die sich für Corona-Maßnahmen und Solidarität in der Pandemie aussprachen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Erste Apotheken im Norden bieten Impfungen an Von heute an können Apotheker gegen Corona impfen. Aber bislang haben nur wenige die nötige Zulassung. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.02.2022 | 06:00 Uhr